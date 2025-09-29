Haberler

Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı Samsun'da yapılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denetimli serbestlik uygulamasının 20. yılı kapsamında düzenlenen bölge toplantılarının dördüncüsü Samsun'da gerçekleştirilecek.

Denetimli serbestlik uygulamasının 20. yılı kapsamında düzenlenen bölge toplantılarının dördüncüsü Samsun'da gerçekleştirilecek.

"Denetimli Serbestlikte Dönüşüm Odaklı Yaklaşım: STK & Kamu İş Birliği Sempozyumu" başlığıyla yapılacak "Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantıları" 1-2 Ekim tarihlerinde Şehit Ömer Halisdemir Kongre Merkezi'nde akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek.

Toplantıda denetimli serbestliğin dünü, bugünü ve geleceği ele alınacak; kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK'ların iş birliği deneyimleri paylaşılacak.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü

Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.