Denetim yapan sivil ekiplerden park ücreti isteyen 4 değnekçi yakalandı - Haberler

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Denetim yapan sivil ekiplerden park ücreti isteyen 4 değnekçi yakalandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Denetim yapan sivil ekiplerden park ücreti isteyen 4 değnekçi yakalandı

Tuzla'da, değnekçilik yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, değnekçilik yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Tuzla Cumhuriyet Caddesi'nde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapıldığı iddiası üzerine bölgede denetim yaptı.

Sivil araçlarıyla denetim yapan ekiplerin otomobilinin yanına giderek otopark ücreti istediği tespit edilen ve ekip aracını park etmek isteyen 4 şüpheli, suç üstü yakalandı.

Akraba olduğu belirtilen Yakup K, Murat K, Faruk K. ve Murat K, Tuzla Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Trafik Denetleme, İstanbul, Tuzla, Güncel, Haberler

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