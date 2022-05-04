Demre ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması - Haberler

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Demre ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Demre ilçesinde 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması

Antalya'nın Demre ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri trafik uygulamasında sürücüleri trafik kurallarına uyması ve emniyet kemerinin takılması için uygulama yaptı.

DEMRE, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri trafik uygulamasında sürücüleri trafik kurallarına uyması ve emniyet kemerinin takılması için uygulama yaptı.

Demre ilçe jandarma komutanlığına bağlı trafik timleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle gerçekleştirdikleri denetimlerde sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Jandarma trafik ekiplerinin "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde, sürücüler emniyet kemerinin doğru kullanımı, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları, hız limitlerine uymaları konusunda uyarıldı.

Şeker ve kolonya ikram edilen denetimlerde ekipler, trafikte bulunan sürücü ve yolcularla da bayramlaştılar.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Ramazan Bayramı, Jandarma, Antalya, Demre, Güncel, Haberler

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