Demre'deki Patlamada Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belirlendi

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin Ahmet Kötemez olduğu öğrenildi. Yaralı 3 kişinin tedavisinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.