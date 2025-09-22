Haberler

Demre'deki Patlamada Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belirlendi

Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halindeki patlamada hayatını kaybeden kişinin Ahmet Kötemez olduğu öğrenildi, yaralı 3 kişinin tedavisi devam ediyor.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin Ahmet Kötemez olduğu öğrenildi. Yaralı 3 kişinin tedavisinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
