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Demre'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangın, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmalarıyla tamamen söndürülecek.

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'nde 14.35 sıralarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale, 2 su tankeri ile müdahalede bulunuldu.

Yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya Güncel Haberler

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