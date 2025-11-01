Demre'de Yangın: Gulet Kullanılamaz Hale Geldi
Antalya'nın Demre ilçesinde Kekova Mahallesi açıklarında bir gulet alev aldı. Sahil Güvenlik ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı ancak gulet, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Kekova Mahallesi'nde denizde açıkta bulunan gulet henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri yanan gulete müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında, gulet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel