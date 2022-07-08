Demre'de Taşdibi Plajı'nda mavi bayrak dalgalanmaya başladı - Haberler

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Demre'de Taşdibi Plajı'nda mavi bayrak dalgalanmaya başladı

AA - Ali Karataç - Güncel
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Demre'de Taşdibi Plajı'nda mavi bayrak dalgalanmaya başladı

Antalya'nın Demre ilçesinde Taşdibi Halk Plajı, mavi bayrak almaya hak kazandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde Taşdibi Halk Plajı, mavi bayrak almaya hak kazandı.

Demre Belediyesi tarafından işletilen plaja mavi bayrak, törenle asıldı.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, yaptığı açıklamada, plajın geçen yıl hizmete açıldığını söyledi.

Bir yılda mavi bayrak için belirlenen 33 kriteri yerine getirdiklerini anlatan Kocakaya, "İlçemizde ilk kez bir halk plajına mavi bayrak kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğaya uyumlu bir tesis ve masmavi plajda mavi bayrak dalgalanacak. Öncelikli amacımız bu mavi bayrağın devamlılığı ve arkasından belediye ve işletmeler olarak mavi bayrak sayısını artırmak olacak." diye konuştu.

Törene Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren de katıldı.

AA / Ali Karataç - Güncel

Demre Belediyesi Okan Kocakaya Antalya Güncel Haberler

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