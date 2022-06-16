Demre'de şehit Güngör Dolunay adına kütüphane açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demre'de şehit Güngör Dolunay adına kütüphane açıldı

AA - Ali Karataç - Güncel
 - Güncelleme:
Demre'de şehit Güngör Dolunay adına kütüphane açıldı

Demre'de İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şehit jandarma teğmen Güngör Dolunay anısına Beymelek İlkokulu'nda tefrişi yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Demre'de İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şehit jandarma teğmen Güngör Dolunay anısına Beymelek İlkokulu'nda tefrişi yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakayai ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Jandarma Komutanı Özfidan, yaptığı konuşmada, "Minik öğrencilerin ilim kaynağından faydalanmaları bizler için onur ve gurur kaynağı olacak." dedi.

Törende trafik eğitimi alan öğrencilere ödülleri de verildi. ???????

AA / Ali Karataç - Güncel

Hisarcık Jandarma Demre Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title