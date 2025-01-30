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Demre'de Mahsur Kalan Keçiler İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Demre'de Mahsur Kalan Keçiler İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Antalya'nın Demre ilçesinde, dağlık alanlarda mahsur kalan iki keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, keçilere ulaşmak için özel yöntemler kullanarak, yaklaşık 300 metre yükseklikteki sarp arazideki kurtarma işlemini gerçekleştirdi.

Antalya'nın Demre ilçesinde ayrı dağlık alanlarda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Köşkerler Mahallesi Dere mevkisinde dağlık alanda keçinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Sarp arazide yaklaşık 300 metre yükseklikte 3 gündür mahsur kaldığı değerlendirilen keçiye ulaşan ekipler, ipli istasyon sistemi kurdu. Sedyeye bağlanan keçi aşağıya indirdi.

Yavu Mahallesi Kyaneai Antik Kenti'nin bulunduğu bölgede kayalık alanda mahsur kalan başka bir bir keçi de ekiplerce kurtarıldı.

Keçiler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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