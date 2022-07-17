Demre'de keçiboynuzu hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı Demre ilçesinde, başkasına ait arazideki 71 kilogram keçiboynuzunu (harnup) toplayarak çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Demre ilçesinde, başkasına ait arazideki 71 kilogram keçiboynuzunu (harnup) toplayarak çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran S.C, Köşkerler Mahallesi Dere mevkisindeki kendisine ait arazideki keçiboynuzlarını çalan şüphelilerin olduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, M.K, Y.U, Z.Ş ve T.U'nun izinsiz olarak topladıkları 71 kilogram keçiboynuzu otomobilin bagajına yükledikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. AA / Talip Demirci - Güncel Güncel Haberler

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