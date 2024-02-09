Demre'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 kişi yakalandı
Antalya'nın Demre ilçesinde 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan 2 zanlının yakalandığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürses Mahallesi'nde aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İ.D. ve H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Demre ilçesinde "Kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 zanlının yakalandığı bildirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Demre ilçesi Gürses Mahallesi'nde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı.
Çalışmalar kapsamında "Kasten Adam Öldürme" suçundan arandıkları belirlenen İ.D. ve H.D. gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.