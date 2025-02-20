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Demre'de Horoz Dövüşüne 14 Kişiye Cezai İşlem

Demre'de Horoz Dövüşüne 14 Kişiye Cezai İşlem
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Antalya'nın Demre ilçesinde horoz dövüştüren 14 kişiye toplamda 129 bin 458 lira ceza kesildi. Jandarma ekipleri, yapılan ihbar üzerine 8 horozu muhafaza altına alarak adli süreç başlattı.

Antalya'nın Demre ilçesinde horoz dövüştüren 14 kişiye 129 bin 458 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.T.V'nin ilçedeki serasında horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce yapılan kontrolde 8 horoz muhafaza altına alındı, horozları dövüştürdükleri belirlenen 14 kişiye toplam 129 bin 458 lira ceza kesildi.

Horozlar, veteriner hekim tarafından yapılan muayenenin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
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