Demre'de 306 öğrencinin katılımıyla tekne gezisi düzenlendi Antalya'nın Demre ilçesinde öğrencilerin katılımıyla tekne gezisi gerçekleştirildi. Antalya'nın Demre ilçesinde öğrencilerin katılımıyla tekne gezisi gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" ve Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında gerçekleştirilen geziye, ilçedeki 4. sınıf öğrencileri katıldı. Yolculuk boyunca bağlama çalıp türküler söyleyen 306 öğrenci, Kaleköy, Üçağız, Kekova ve Gökkaya koylarını gezdi. AA / Ali Karataç - Güncel milli eğitim bakanlığı Antalya Güncel Haberler

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