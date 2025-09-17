Demokratlardan Cumhuriyetçilere: Hükümet Kapanması Uyarısı

ABD'de Demokrat liderler, Cumhuriyetçilerin hükümet fonlarını uzatmaya yönelik sunduğu harcama tasarısının ülkeyi federal hükümetin kapanmasına sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD'de Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık lideri Hakeem Jeffries, Cumhuriyetçi Parti tarafından sunulan harcama yasa tasarısına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sadece Cumhuriyetçilerin desteklediği harcama tasarısının vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamadığı belirtilerek, "Demokratlarla çalışmayı reddeden Cumhuriyetçiler, ülkemizi doğrudan bir kapanmaya doğru sürüklüyor." ifadesi kullanıldı.

ABD halkının sağlık sigortası primlerindeki çift haneli artışlarla karşı karşıya kalmasını engellemeye yönelik adımlar atılmadığına dikkat çekilen açıklamada, yönetmek yerine Başkan Donald Trump'ın emirlerini yerine getiren Cumhuriyetçilerin ABD halkına zarar verdiği ve ülkeyi pervasızca federal hükümetin kapanmasının eşiğine sürüklediği bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından duyurulan ve 21 Kasım'a kadar federal harcamaları büyük ölçüde mevcut seviyelerde tutmayı öngören tasarı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Kongre üyelerinin güvenliği için talep edilen 30 milyon dolarlık fonu da içeriyor.

Demokratların öncelik verdiği sağlık hizmetlerine fon ayrılmayan yeni tasarının, 19 Eylül'e kadar Meclis'te oylamaya sunulması bekleniyor.

Federal hükümetin kapanması ne demek?

ABD yasalarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.