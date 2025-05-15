Demokratlar, Trump'ın Katar'dan Uçak Hibesini Soruşturuyor

Demokratlar, Trump'ın Katar'dan Uçak Hibesini Soruşturuyor
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ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililer, Katar'dan Donald Trump'a yapılan 400 milyon dolarlık özel uçak hibesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle soruşturma talep etti. Mektupta, Kongre'nin onayının alınmadığı vurgulanarak, ilgili bilgiler talep edildi.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililer, Katar'dan ABD Başkanı Donald Trump için 400 milyon dolarlık özel uçak hibe edilmesi olayının incelenmesi için soruşturma talebinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin kıdemli üyesi Jamie Raskin, Adalet Bakanı Pam Bondi ve Beyaz Saray avukatı David Warrington'a mektup gönderdi.

Toplam 19 Demokrat partili üyeni imzasıyla gönderilen mektupta, Trump'ın medya raporlarında "uçan saray" olarak tanımlanan, Katar Devleti'nden 400 milyon dolarlık uçağı Kongre'nin onayını almadan kabul etmesinin Anayasa'daki Yabancı Kazançlar Maddesi'ne aykırı olacağı belirtildi.

Mektupta, söz konusu yasaya dayanarak, Kongre'nin anayasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak için ilgili makamlardan bu "hediyenin" niteliği hakkında ek bilgi sağlaması talebinde bulunuldu.

Adalet Bakanlığının Katar'dan uçağın alınabileceği yönünde yaptığı değerlendirmeye atıfta bulunulan mektupta, "Buna göre, bu yazışmaların derhal Yargı Komitesine iletilmesini talep ediyoruz, zira bunların analizi ve sonuçları, Başkan'ın Anayasa'nın açık metnini hiçe sayma kararının dayanağı gibi görünüyor." ifadesine yer verildi.

Mektupta, "Anayasa açıktır: Adalet Bakanı veya Beyaz Saray danışmanı değil, Kongre yabancı bir hükümet tarafından Başkan'a verilen 'herhangi bir türdeki' hediyeyi onaylama veya reddetme konusunda münhasır yetkiye sahiptir." uyarısı yapıldı.

ABD medyasında çıkan haberlerde, Bondi ve Warrington'ın Trump'ın uçağı kabul etmesinin ve görevden ayrıldığında başkanlık kütüphanesine transfer edilmesinin "yasal olarak izin verilebilir" olduğunu belirten bir yasal muhtıra hazırladığı belirtilmişti.

Görüşmelere aşina bir kaynak Fox News Digital'a muhtıranın Hukuk Müşavirliği Ofisi tarafından hazırlandığını ve Bondi tarafından imzalandığını söylemişti.

Trump da, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'dan ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) Boeing 747-8 uçağı hediye edileceği yönündeki iddiaları doğrulamış, yeni uçağın "tamamen ücretsiz" olacağını yazmıştı.

Demokrat Parti'den gelen tepkiler için de Trump, böyle bir fırsatı ancak "aptal" kişilerin kaçıracağını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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