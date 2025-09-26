Haberler

Demokratlar'dan Trump'a Filistin Devleti'ni Tanıma Çağrısı

Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Başkan Trump'a Filistin Devleti'ni resmen tanıma çağrısında bulunarak bir mektup yazdı. 46 Demokrat Kongre üyesinin imza attığı mektup, Filistinlilerin haklarının tanınması gerektiğini vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'a mektup yazarak, "ABD'nin Filistin Devleti'ni resmen tanıması" çağrısında bulundu.

The Guardian gazetesinin paylaştığı haberde, Demokrat Temsilci Ro Khanna'nın öncülük ettiği mektuba, 46 Demokrat Kongre üyesinin imza koyduğu belirtildi.

Khanna da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, söz konusu haberi paylaşarak daha fazla sayıda Kongre üyesinin mektuba imza koyması çağrısı yaptı.

Bugün ABD Başkanı Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya iletileceği kaydedilen mektupta, "Filistin'in kendi kaderini tayin hakkını tanımak için çok geç kalınmış bir adım" ifadesi kullanıldı ve ABD'nin diğer Batılı ülkeler gibi Filistin Devleti'ni tanıması gerektiği vurgulandı.

Demokrat Kongre üyelerinin mektubunda, "Filistinlilerin yaşamları korunması gerektiği gibi, bir halk ve ulus olarak hakları da acilen tanınmalı ve korunmalıdır. ABD de dahil olmak üzere, Filistin Devleti'ni henüz tanımayan diğer ülkelerin hükümetlerini bu yönde teşvik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ro Khanna öncülüğündeki bazı Demokrat Kongre üyeleri, ağustos ayı başında da benzer bir mektubu Trump yönetimine göndermiş ve ABD'nin Filistin Devleti'ni tanımasını talep etmişlerdi.

ABD'li Senatör Jeff Merkley ise geçen hafta Senato tarihinde bir ilk olarak, ABD Başkanı Trump'tan "Filistin Devleti'ni tanımasını" talep eden karar tasarısı sunmuştu. Tasarıya 7 Demokrat ve 1 bağımsız senatör destek vermişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Haberler.com
