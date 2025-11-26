Demokratlar, ABD'nin Uyuşturucu Kaçakçılığına Yönelik Saldırılarının Yasal Dayanağını İstemekte

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesinin Demokrat üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarının yasal dayanağını özetleyen Adalet Bakanlığı Hukuk Danışmanlığı Ofisinin yazılı görüşünün kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu.

The Hill'in haberine göre, Komitenin 13 Demokrat üyesi, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere saldırıları hakkında oluşturulan Adalet Bakanlığı Hukuk Danışmanlığı Ofisinin yazılı görüşünün gizlilik derecesinin kaldırılmasını talep etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Adalet Bakanı Pam Bondi'ye saldırıların yasal dayanağını özetleyen bu yazılı görüşün kamuoyuna açıklanması çağrısında bulunan Demokrat üyeler, Hegseth ve Bondi'ye yazdıkları mektupta "Demokrasi için ölümcül güç kullanımı kadar önemli bir karar yoktur." ifadesini kullandı.

Demokrat üyeler mektupta, bu belgenin gizliliğinin kaldırılması ve kamuoyuna açıklanmasının, ABD ordusu tarafından ölümcül güç kullanımında şeffaflığı artıracağını ve Kongre ile ABD halkının bu saldırıları destekleyen yasal gerekçeler hakkında tam olarak bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli olduğuna inandıklarını belirtti.

Pentagon ve Adalet Bakanlığı konuya ilişkin yorum için kendilerine ulaşan The Hill'i Beyaz Saray'a yönlendirdi.

Mektubu imzalayan üyelerden biri olan Senatör Richard Blumenthal, kendisi ve komitedeki diğer Demokratların söz konusu belgeyi incelediklerini ve "saldırıların sözde yasal gerekçesi hakkında hayal kırıklığına uğradığını" belirtti.

ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere karşı son birkaç ayda 21 saldırı düzenledi ve ABD yönetiminin "uyuşturucu teröristleri" olarak nitelendirdiği en az 83 kişi bu saldırılarda öldürüldü.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.