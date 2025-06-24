Demokratik Toplum Çağrısı: Tuncer Bakırhan Berlin Cemevini Ziyaret Etti

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Berlin'de Cemevini ziyaret ederek Alevi yurttaşlarla bir araya geldi ve barış ile demokratik toplum taleplerine dair görüş ve önerileri dinledi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cemevini ziyaret etti. Ziyarete Ağrı Milletvekili Necla Demir ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Rezan Kağanarslan da eşlik etti.

Bakırhan, burada Alevi yurttaşlarla bir araya gelerek barış ve demokratik toplum taleplerine ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakırhan, "Berlin Cemevinde Ağrı milletvekilimiz Necla Demir ve MYK üyemiz Rezan Kağanarslan ile birlikte Alevi canlarımız ile bir araya geldik. Alevi canlarımızın Barış ve Demokratik toplum çağrısına ilişkin görüş ve önerilerini dinledik." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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