Demokratik Kurumlar Platformu: Bugün Halep'te Yaşananlar Durdurulmazsa, Yarın Çok Daha Büyük Yıkımların ve Geri Dönülmez Kırılmaların Önü Açılacaktır

(İSTANBUL)- Demokratik Kurumlar Platformu, Halep'teki çatışmalara ilişkin düzenledikleri basın açıklamasında, "Bugün Halep'te yaşananlar durdurulmazsa, yarın çok daha büyük yıkımların ve geri dönülmez kırılmaların önü açılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye Ordusu'nun SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki operasyonunu protesto emek amacıyla İstanbul Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi.

DEM Parti İstanbul Eşbaşkanı Arife Çınar, şöyle konuştu:

" Orta Doğu'da, Suriye topraklarında Arap Alevileri yaşıyor. Kürtler yaşıyor, Süryaniler yaşıyor ve farklı kimlikten olan birçok halk yaşıyor. Bu halk dün oraya gitmedi. Bu halk oranın kadim halkı. Bu halk Süryanice konuşur. Bu halk Kürtçe konuşur. Bu halk içerisinde kadın devrimi yapanlar vardır. Bu halk Arapça konuşur. Ama bir zihniyet diyor ki, 'Siz sadece Arapça konuşacaksınız'. Yine bir zihniyet diyor ki, 'Sizin diliniz var ama siz Türkçe konuşacaksınız'. Bir diğeri de diyordu ki, 'Siz sadece Farsça konuşacaksınız'. Ama bugün geldiği durum nedir? Halk ayaklanmasıdır. İşte o molla rejimine karşı, tekçi zihniyetine karşı, Kürdü yok sayan zihniyete karşı bugün halk nerede? Sokakta. Ey diktatörlük, ey tekçi zihniyetler, sizin varlığınız, halkın sokağa düşmesiyle son bulacaktır."

"IŞİD'i tekrar hortlatmaya çalışıyorlar"

DEM Parti Milletvekili Kezban Konukçu ise şöyle konuştu:

"Özgürlüğünü, kendi toprağını savunan daha önce de savunan Rojava halklarını, Suriye'deki Kürtleri, Alevileri selamlıyoruz. Oradaki direnişi selamlıyoruz. Rojava'da direnen halkların kazandığı kazanımları ellerinden alabilmek için, en çok da kadınların özgürlüğünü alabilmek için, halkların birlikte eşit bir şekilde yaşama umudunu alabilmek için IŞİD'i tekrar hortlatmaya çalışıyorlar. Biz aslında biliyoruz o IŞİD'in hiçbir zaman kaybolmadığını. Takım elbise giyince o insanlık dışı barbarlık ortadan kalkmıyor. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Kobani ile nasıl dayanıştıysak; Suriye'de bütün halkların kardeşlik, eşitlik mücadelesini, birlikte yaşama mücadelesini, kadınların özgürlük mücadelesini destekliyoruz. Kadınların sırtından renkli kıyafetlerini çıkartamayacaksınız. İstenmediği zaman kadınların saçlarını zorla örtemeyeceksiniz. Bunu yapamayacaksınız."

"Üniforma değiştirmiş IŞİD'çiler, önce Alevilere sonra Dürzilere şimdi de Kürtlere saldırdılar"

Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu da şu ifadeleri kullandı:

"HTŞ denilen IŞİD'in üniforma değiştirilmiş yapıları Suriye'de bir İsrail projesi olarak Şam'a girdiler ve Şam'a girdikten sonra İsrail orada önce Suriye'nin altyapısını, Suriye'nin bütün askeri tesislerini vurdu. HTŞ'nin gıkı çıkmadı. Şimdi İsrail orada bayrağını dikti ama HTŞ'den ne ses var, ne soluk var. Türkiye hükümetinden de herhangi bir ses yok. İsrail'e gelince hepsi suspus oluyorlar. Ama orada bir halk kendi yaşamını savunmaya kalkınca herkesin hedefi, herkesin tehdidi haline dönüşüyor. O üniforma değiştirmiş IŞİD'çiler önce Alevilere sonra Dürzilere şimdi de Kürtlere saldırdılar. İstiyorlar ki orası sadece kendi inançlarında, sadece kendi dillerinde, sadece kendi egemenliklerinde yaşayan bir halk olsun. Ama bu Suriye coğrafyasına, Suriye gerçekliğine uymuyor. O nedenle arkadaşlar; biz oradaki halklarla Suriye gerçekliğine uygun olarak, halkların kardeşliğini savunan insanlar olarak, barış mücadelesi yürüten insanlar olarak mücadelemizi sürdüreceğiz."

Son olarak Demokratik Kurumlar Platformu adına ortak basın açıklaması okundu. Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine yönelik aralıksız biçimde sürdürülen saldırılar açık ve tartışmasız bir insanlık suçudur. Suriye Geçiş Hükümeti'ne bağlı silahlı grupların ağır silahlarla yürüttüğü bu saldırılar, doğrudan sivilleri hedef almakta; aralarında çocukların da bulunduğu sivil kayıplara yol açmaktadır. Yerleşim alanlarının sistematik biçimde hedef alınması, sivillerin yaşam hakkının bilinçli olarak ihlal edildiğini ve Kürt mahallelerinin kasıtlı biçimde savaş alanına çevrildiğini açıkça ortaya koymaktadır.

"Saldırıların siyasi çözüm arayışlarının tartışıldığı bir süreçte gerçekleşmesi son derece manidardır"

Saldırıların tam da Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuyla entegrasyonunun ve siyasi çözüm arayışlarının tartışıldığı bir süreçte gerçekleşmesi son derece manidardır. Bu durum, yaşananların çözüm ihtimalini sabote etmeyi amaçlayan çözüm karşıtı odaklar tarafından bilinçli biçimde kışkırtıldığını göstermektedir. Kürtleri hedef alan bu saldırılar yalnızca bugünü değil, Suriye'nin geleceğine dair olası siyasi uzlaşma zeminlerini de dinamitlemektedir.

"Çözüm karşıtı güçler, savaşı derinleştirerek barışçıl gelecek ihtimalini boğmak istemektedir"

Bu saldırıların aynı zamanda Türkiye'de devam eden Barış ve Demokratik Toplum sürecini olumsuz etkileyeceği açıktır. Rojava'ya yönelik bu düşmanca tutum, SDG'nin entegrasyon ve çözüm yönündeki çabalarını zayıflatmayı, bölgesel barış ihtimalini sabote etmeyi amaçlamaktadır. Çözüm karşıtı güçler, savaşı derinleştirerek halklar arasındaki demokratik ve barışçıl gelecek ihtimalini boğmak istemektedir.

"SDG, Orta Doğu'da barışın, demokrasinin ve özgürlüklerin tek teminatıdır"

Ayrıca altını özellikle çiziyoruz: Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'ye yönelik bu saldırılar, daha önce Süveyda'da Dürzilere, Alevi yerleşimlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğindedir. Bu saldırılar, Suriye'nin çok kimlikli ve çok inançlı toplumsal dokusunu hedef alan, halkları birbirine düşmanlaştırmayı amaçlayan karanlık bir aklın ürünüdür. IŞİD çetelerine karşı tarihi bir direnişe sahiplik yapan Kürt halkı ve Suriye Demokratik Güçleri Orta Doğu'da barışın, demokrasinin ve özgürlüklerin tek teminatıdır. Bütün dünyanın bildiği ve kabul ettiği bu hakikat, geleceğini HTŞ çetelerinde gören, çıkarlarını HTŞ üzerinden korumaya çalışan yerel ve bölgesel güçler tarafından boğulmaya çalışılmaktadır.

"Türkiye'nin HTŞ ve lideri ile kurduğu ilişkinin, bugün yaşanan saldırılarda etkili olduğu aşikardır"

Türkiye'nin HTŞ ve lideri ile kurduğu ilişkinin, bugün yaşanan saldırılarda etkili olduğu aşikardır. Bu ilişki ve diyaloğun Suriye'ye ve Suriye halklarına hiçbir gelecek sağlamadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Halkların güvenini kazanmış Suriye Demokratik Güçlerinin tüm diyalog ve diplomasi girişimlerinin engellenmesi, bir tehdit olarak lanse edilmesi savaş ve tekçilikte ısrardan başka bir şey değildir. Zaten sorun; eskinin artık yürümediği, yenilenmenin, değişimin ve dönüşümün kaçınılmaz olduğudur. Yeninin adı da özgürlüktür, eşitliktir ve demokrasidir.

"Suriye halklarının haklarını korumakta kararlıyız"

Kürt halkı bu saldırılar karşısında yalnız, savunmasız ve dağınık değildir. Kobane direnişinin ortaya koyduğu tarihsel irade ve onurla, Rojava'nın kazanımlarını, Suriye halklarının haklarını korumakta kararlıyız. Özerk Yönetim'in ve halkların ortak yaşam iradesinin yanındayız. Kürt halkı, bu tür saldırılara karşı örgütlü, ulusal ve demokratik birlik ruhuyla, meşru direniş hakkını temel alarak duracaktır. Hiçbir güç, halkımızı teslim almayı başaramamıştır, başaramayacaktır.

"Sivillerin korunması için derhal sorumluluk alınmalı"

Uluslararası güçleri, Birleşmiş Milletler'i ve ilgili tüm aktörleri artık izleyici konumundan çıkmaya çağırıyoruz. Sivillerin korunması için derhal sorumluluk alınmalı, saldırılar acilen durdurulmalı ve saldırgan güçler açık biçimde teşhir edilmelidir. Sessizlik, bu suça ortak olmaktır.

"Kürt halkını yalnız bırakmayın"

Buradan dünya kamuoyuna, Kürt halkının dostlarına ve demokrasi güçlerine açık çağrımızdır: Kürt halkını yalnız bırakmayın. Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'de direnen halkla dayanışmayı büyütün. Bugün Halep'te yaşananlar durdurulmazsa, yarın çok daha büyük yıkımların ve geri dönülmez kırılmaların önü açılacaktır."