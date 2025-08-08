Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde M23'ün Sivillere Yönelik Saldırıları Kınandı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) hükümeti, 23 Mart Hareketi'nin (M23) Doha'da imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen geçen ay ülkenin doğusunda 300'den fazla sivili öldürmesini şiddetle kınadı.

KDC İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkenin doğusunda bir ayda 319 sivilin öldüğünü açıklamasına atıfta bulunularak, "M23'ün yeniden eyleme geçmesinden bu yana kaydedilen en ağır rakamlardan biri olan bu sayı, trajik şekilde Kasım 2022'deki Kishishe Katliamı'nın dehşetini anımsatıyor." denildi.

Açıklamada, hükümetin ülkenin doğusundaki çatışmaları durdurmayı amaçlayan Katar arabuluculuğundaki anlaşmada yer alan taahhütlerin "aleni ihlali" olarak nitelendirdiği bu durumu kınadığı belirtildi.

Hükümetin failleri adalete teslim ederek kurbanları onurlandırma sözü verdiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, "Dehşet karşısında sessiz kalınması durumunda hiçbir barış süreci ilerleyemez." ifadesini kullandı.

M23 ise Kongo ordusunu, barış görüşmelerinin bir sonraki turu öncesinde defalarca ateşkes ihlali yapmakla suçladı.

BM İnsan Hakları Ofisi, 6 Ağustos'ta KDC'nin Kuzey Kivu eyaletindeki 4 köyde silahlı isyancı grup M23'ün geçen ay düzenlediği saldırılarda en az 319 sivilin öldüğünü bildirmişti.

KDC ile M23 arasında Katar'ın kolaylaştırıcılığında 19 Temmuz'da İlkeler Bildirgesi imzalanmıştı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23 üyeleri, yıl başından bu yana devam eden saldırılarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.???????