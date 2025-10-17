Haberler

Demokrat Seth Moulton, AIPAC Bağışlarını İade Etti

ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Üyesi Seth Moulton, 2026'da eyalet senatosuna adaylığı sonrasında Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi'nden (AIPAC) aldığı bağışları iade edeceğini duyurdu. Moulton, AIPAC'ın mevcut İsrail hükümetini desteklemesini eleştirerek, barış için yeni bir siyasi çözüm arayışında olduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Üyesi Seth Moulton, 2026'da eyalet senatosuna adaylığı sonrası, kampanyasına yönelik Amerikan- İsrail Siyasi Eylem Komitesi (AIPAC) bağışlarını iade edeceğini bildirdi.

Moulton, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "AIPAC bağışlarını iade ediyorum ve onlardan herhangi bir bağış veya destek kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Son yıllarda AIPAC'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetiyle "kendini çok yakın şekilde hizaladığını" kaydeden Moulton, "Ben İsrail'in dostuyum ancak mevcut hükümetinin değil." açıklamasını yaptı.

Moulton, AIPAC'ın görevinin İsrail'deki mevcut hükümeti desteklemek olduğunu kaydederek, "Bu yönelimi desteklemiyorum. Bu yüzden aldığım bağışları iade etmeye karar verdim ve desteklerini kabul etmeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında Moulton, şunları kaydetti:

"Gazze'deki son atılımın, bölgedeki korkunç şiddeti sona erdirmeye bizi yaklaştıracağı konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim. İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşamalarına olanak tanıyan bir siyasi çözüm, tam da en başından beri talep ettiğim türden bir çerçeve."

OpenSecrets'a göre en çok bağış AIPAC'ten

Temsilciler Meclisinde Massachusetts eyaleti 6. Bölgeyi temsil eden 46 yaşındaki Demokrat Moulton, bu hafta içinde, 2026 ara seçimlerinde Massachusetts eyaleti Senatosuna adaylığını açıklamıştı.

Kampanya ve lobi finansmanlarını izleyen OpenSecrets adlı kuruluşa göre, AIPAC son iki yılda Moulton'ın kampanyasına en fazla bağış yapan kuruluş olmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
