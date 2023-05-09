Demokrat senatörler, Cumhuriyetçi iş insanından yargıç Thomas'a verilen hediyelerin listesini istedi

NEW ABD Senatosu Yargı Komitesi, Cumhuriyetçi parti bağışçısı Teksaslı milyarder Harlan Crow'dan ve şirketlerinden, Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas ile girilen para alışverişiyle verilen hediyelerin detaylı listesini talep etti.

NEW ABD Senatosu Yargı Komitesi, Cumhuriyetçi parti bağışçısı Teksaslı milyarder Harlan Crow'dan ve şirketlerinden, Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas ile girilen para alışverişiyle verilen hediyelerin detaylı listesini talep etti.

Komitedeki Demokrat senatörlerce iş insanına gönderilen mektupta, Yargıç Thomas ile yapılan lüks tatiller, hediye ve para alışverişini kapsayan ilişkisine yönelik detaylar istendi.

Mektupta, "Son araştırma haberleri, sizin veya sahip olduğunuz, kontrol ettiğiniz kuruluşların Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas ve aile üyelerine ödeme yaptığınız, gayrimenkul satın aldığınız, hediyeler, seyahat veya diğer değerli eşyalar sağladığınız yönünde birden fazla örnek belirledi." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu hediyelerin, işlemlerin ve değerli eşyaların çoğunun Yargıç Thomas tarafından beyan edilmediği aktarıldı.

Mektubun benzerlerinin, Crows'un özel uçağı ve yatını üzerinde tutan Topridge Camp şirketine de gönderildiği kaydedildi.

Mektupta, Komitenin, Yüksek Mahkeme yargıçlarına yönelik etik kuralları ve standartları güçlendiren mevzuat hazırlamak için çalışırken Crow ve şirketlerinden 22 Mayıs'a kadar Komiteye ilgili bilgileri vermesi istendi.

Benzer bir mektuba iş insanı Crow'un yanıt vermeyi reddettiği belirtiliyor

Senato Yargı Komitesi, 2 Mayıs'ta, Yüksek Mahkeme üyelerini bağlayan etik kurallar oluşturulması gerekliliğiyle bir oturum düzenlemiş, burada eski yargıç ve hukuk uzmanları dinlenmişti.

Komite Başkanı Demokrat Milletvekili Dick Durbin, bunun sıradan bir durum olmadığını savunarak, "Ülkedeki en yüksek mahkeme, en düşük etik standartlara sahip olmamalı. Bu gerçeklik, halkın Yüksek Mahkemeye olan güveninde bir kriz yaratıyor. Statüko değişmeli." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Yargıç Thomas'a sağlanan tatil imkanları ve verilen hediyelerin, ABD vergi yasalarını ihlal edip etmediğini inceleyen Senato Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden tarafından geçen ay gönderilen benzer bir mektuba ise Harlan Crow'un yanıt vermeyi reddettiği belirtiliyor.

Yüksek Mahkeme yargıcı Thomas'la ilgili iddialar

Kar amacı gütmeyen internet haber sitesi ProPublica, 6 Nisan'da, Thomas ve eşinin, Cumhuriyetçi Parti'nin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı iş insanı Harlan Crow'un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatil ve seyahatlere çıktığını yazmıştı.

Haberde, Thomas'ın 20 yıldır Crow'a ait özel uçakla yurt içi ve dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı ve bunların hiçbirini kayıtlara geçirmediği ortaya çıkarılmıştı.

İş insanı Crow, yaptığı yazılı açıklamada, yargıç ile birlikteliklerinin sadece "arkadaşça" olduğunu öne sürmüş, hiçbir zaman yargıcı herhangi bir yasal veya siyasi konuda etkilemeye çalışmadığını savunmuştu.

Söz konusu site, 14 Nisan'da yayımladığı başka haberde de yargıç Thomas'ın, iş insanı Crow'a 2014'te Georgia'nın Savannah şehrindeki aileye ait emlak sattığı ve bunu da beyan etmediği ileri sürülmüştü.

En son 4 Mayıs'ta ortaya çıkan haberde de Crow'un 2009'da Thomas'ın yeğeninin özel yatılı okul harçlarını ödediği ortaya çıkmıştı.

ABD'de federal yasalar, Yüksek Mahkeme dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin mali durumlarını, dış gelirlerini ve eşlerin gelir kaynaklarını detaylandıran yıllık formlar doldurmasını ve her şubenin kendi raporlama standartlarını belirlemesini zorunlu kılıyor.