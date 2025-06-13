Demokrat Senatör Reed'den İsrail'in Hava Saldırısına Eleştiri

ABD'de Demokrat Senatör Jack Reed, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarını bölgenin istikrarını tehlikeye atacak "pervasız bir gerginlik" olarak niteledi.

Reed, yaptığı açıklamada, İsrail'in sabaha karşı İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısını eleştirdi.

İsrail'in İran'a hava saldırısı düzenleme yönündeki kararını "endişe verici" şeklinde tanımlayan Reed, bu hamleyi bölgenin istikrarını tehlikeye atacak "pervasız bir gerginlik" olarak niteledi.

Reed, saldırıların masum sivillerin hayatını ve Orta Doğu'daki istikrarı tehdit ettiğini belirterek, "İsrail ve İran arasındaki gerilim gerçek ve karmaşık olsa da, bu ölçekte bir askeri saldırı asla çözüm değil." ifadesini kullandı.

Taraflara azami itidal çağrısında bulunan Reed, ABD Başkanı Donald Trump'tan kriz derinleşmeden gerilimin azaltılması için baskı yapmasını istedi.

Demokrat Senatör Reed, ABD'nin saldırılara dahil olmadığını yineleyerek, "İsrail'in, istemediğimiz ve güvenliğimizi tehlikeye atacak bir savaşına girme yükümlülüğümüz yok." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, açıklamasında, İsrail'in İran'a yönelik saldırılara dahil olmadıklarını belirtmiş, İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyarmıştı.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırısı

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz ve İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.