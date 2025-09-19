Haberler

Demokrat Senatör Cantwell'den Gazze İçin Çok Uluslu Güç Teklifi

ABD'li Demokrat Senatör Maria Cantwell, Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılabilmesi amacıyla Senato'ya çok uluslu bir güç kurulmasını öngören değişiklik önerisini sundu.

ABD'li Demokrat Senatör Maria Cantwell, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve yardımların ulaştırılabilmesi için çok uluslu bir güç kurulmasını öngören değişiklik önerisini, savunma bütçesine eklenmek üzere Senato'ya sundu.

Washington Senatörü Cantwell, 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) eklenmesi talebiyle sunduğu değişiklik önerisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cantwell, açıklamasında, söz konusu değişiklik önerisinde, Gazze'de ateşkesin sağlanması, oraya gerekli insani yardımların ulaştırılması için çok uluslu bir güç kurulması ve iki devletli çözüm için çaba gösterilmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi'nden geçen savunma bütçesi yasasının kısa sürede Senato gündemine gelmesi bekleniyor.

Senatörlerin sunduğu değişiklik önerileri, öncelikle alt komitelerde ele alınıyor.

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçilerin 53 sandalyesine karşı Demokratların 47 sandalyesi bulunuyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
