Demokrat Parti Lideri Uysal'dan Sert Açıklamalar: 'Cumhur İttifakı Suskun'

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Sanki memleket Sevr Atlaşması imzalamış, PKK terör örgütü, başı, sonu, partisi, yöneticileri, yeminli Türk Milleti düşmanları ahkam kesiyor, Cumhur ittifakı da mağlup bir devletin yöneticileri olarak sus-pus olmuş" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gülekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2025'te bir savaşta yenildi de Yüce Türk milletinin yeni mi haberi oluyor? Sanki memleket Sevr Atlaşması imzalamış, PKK terör örgütü, başı, sonu, partisi, yöneticileri, yeminli Türk milleti düşmanları ahkam kesiyor, Cumhur İttifakı da mağlup bir devletin yöneticileri olarak sus-pus olmuş" ifadelerine yer verdi.