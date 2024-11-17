Demokrat Parti Kongresi ve Eylemler Gündemde
Bugün Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde önemli siyasi etkinlikler ve eylemler gerçekleştirilecek. Demokrat Parti'nin kongresi, işçi sendikalarının eylemi, DEM Parti'nin mitingi ve Filistin Eylem Komitesi'nin açıklaması dikkat çekiyor.
10.00 - Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi, "Söz Yeniden Milletin" sloganıyla Meyra Palace Hotel'de yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)
13.00 -"Staj ve çıraklık mağdurları", Kartal Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Batman'da, kayyum atamalarına tepki amacıyla düzenlenecek Demokrasi ve Özgürlük Mitingi'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/BATMAN)
13.00 - İzmir'deki sendikalar ve işçi birlikleri "Krizin Faturasını Ödemeyeceğiz" sloganıyla eylem düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- İZMİR)
14.00 - 15.00 - Filistin Eylem Komitesi, İsrail ile ticaretin tamamen kesilmesi talebiyle Haramidere Metrobüs Durakları ile Ambarlı Limanı'nda açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
14.30 - CHP'nin düzenlediği "Adalet Buluşmaları" toplantılarının ikincisi, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in katılımıyla Muğla'da gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR)
15.00 - CHP heyeti Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…