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Demokrat Parti Kongresi ve Eylemler Gündemde

Demokrat Parti Kongresi ve Eylemler Gündemde
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Bugün Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde önemli siyasi etkinlikler ve eylemler gerçekleştirilecek. Demokrat Parti'nin kongresi, işçi sendikalarının eylemi, DEM Parti'nin mitingi ve Filistin Eylem Komitesi'nin açıklaması dikkat çekiyor.

10.00 - Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi,  "Söz Yeniden Milletin" sloganıyla Meyra Palace Hotel'de  yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

13.00 -"Staj ve çıraklık mağdurları", Kartal Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Batman'da, kayyum atamalarına tepki amacıyla düzenlenecek Demokrasi ve Özgürlük Mitingi'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/BATMAN)

13.00 - İzmir'deki sendikalar ve işçi birlikleri "Krizin Faturasını Ödemeyeceğiz" sloganıyla eylem düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- İZMİR)

14.00 - 15.00 - Filistin Eylem Komitesi, İsrail ile ticaretin tamamen kesilmesi talebiyle Haramidere Metrobüs Durakları ile Ambarlı Limanı'nda açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.30 - CHP'nin düzenlediği "Adalet Buluşmaları" toplantılarının ikincisi, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in katılımıyla Muğla'da gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR)

15.00 - CHP heyeti Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
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