Demokrat Parti, İsrail Üzerine Yasa Tasarılarında Ortak Karara Varamadı

ABD'de Demokrat Parti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin sunulan yasa tasarılarında ortak karara varamadı.

CNN'in haberine göre, Demokratik Ulusal Komitenin (DNC) Minneapolis eyaletindeki toplantısında, DNC Başkanı Ken Martin tarafından sunulan Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması, ateşkesin desteklenmesi ve iki devletli çözüm çağrısı yapan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Partinin genç ve ilerici kanadından Allison Minnerly tarafından sunulan, İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve askeri yardımların askıya alınmasını talep eden ikinci yasa tasarısı ise oylamada reddedildi.

DNC Başkanı Martin, Minnerly tarafından sunulan tasarının reddedilmesinin ardından kendi sunduğu yasa tasarısını "üzerinde daha fazla tartışılması" için geri çekti.

Martin, parti içindeki bölünmeye dikkati çekerek, "Bu, ortak diyalog gerektiren bir andır. Bu, ortak bir duruş gerektirir, bu yüzden bugün, bu anda, tanıkların ifadelerini ve partimizdeki insanların görüşlerini dinledikten sonra, değişiklik önerimi ve kararımı geri çekmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Konunun çözüme kavuşturulması için tüm tarafların yer alacağı bir komitenin kurulacağını belirten Martin, konunun görüşülmeye devam edeceğini ve partiyi bilgilendireceğini söyledi.

Minnerly ise partinin İsrail konusunda "çok temkinli" davrandığını ifade ederek, seçmen tabanıyla uyum sağlamadığını savundu.