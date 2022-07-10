Demokrat Parti ile İyi Parti Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı

İyi Parti ile Demokrat Parti arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı.

İyi Parti ile Demokrat Partisi arasında, Kurban Bayramı'nın ikinci günü karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı.

İyi Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu'ndan oluşan İYİ Parti heyeti, Demokrat Parti'yi ziyaret etti. İYİ Parti heyetini; Demokrat Parti Genel Merkezi'nde Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel başkanlığındaki heyet karşıladı.

Demokrat Parti heyetini ise İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Arslan ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Çevre ve Ekoloji Politikaları MYK Başkanı Merve İnan karşıladı.

Demokrat Parti Heyeti'nden "İsterdik ki bu bayram ağız tadında huzurlu, insanların mutlu, kurban keserken dahi düşünmediği, ekmek kuyruklarının olmadığı, bayram da ekmek kuyruğu falan alışık olmadığımız şeyler. Bunların düzeltilmesi için Türkiye çok badireleri atlattı. Bu da atlatılır, tabi adalet sağlanır hukuk adalet, güven esastır. 6'lı masanın genel misyonu da budur. İleri de parlamenter sisteme geçiş yapsalar da parlamento halkın en iyi temsil edildiği yerdir" görüşünün dile getirilmesi üzerine İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, şu karşılığı verdi:

"Doğru söylüyorsunuz, eski bayramlar maalesef artık yok. Gelir dağılımı adaletsizliği de giderek derinleşen en büyük yaralardan biri. İnşallah önümüzdeki bayramlarda istediğimiz ülkemizin aydınlık yarınlara kavuşabilmesi, gençlerimizin hayallerine kavuşabilmesi, devletin milleti kucaklayabilmesi ve dediğimiz gibi parlamenter rejimde, güçlendirilmiş parlamenter rejimde güçlü bir parlamento, şeffaf, denetlenebilir bir yürütme, bağımsız bir yargı… Bunun için bir araya geldik."

ANKA / Güncel