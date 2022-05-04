Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Eskişehir'de bayramlaşma programına katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin tarihi bir eşikte bulunduğunu ve herkesin bunun farkında olduğunu söyledi.

Dünyanın hızla değiştiğini dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"Değişim hızının arttığı bir çağdayız. Dünün ölçüleriyle, dünün parametreleriyle ne Türkiye'yi ne dünyayı değerlendirebilme imkanımız yok. O açıdan zamanın ruhunu kavramak, tarihin temposunu yakalamak gibi aynı zamanda bir mecburiyetimiz var. Bu da siyasetin vazifesi."