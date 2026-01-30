Gültekin Uysal, Antalya'da Sel ve Fırtınada Zarar Gören Seraları Ziyaret Etti

(ANTALYA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya'da sel ve fırtınada zarar gören seralara giderek, çiftçileri ziyaret etti.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya-Kumluca'da sel ve hortumda zarar gören seraları ziyaret ettik ve çiftçilerimizin acil çözüm bekleyen problemlerini dinleme imkanı bulduk. Çiftçimizin teminatı Devlettir; çiftçilerimizin mağduriyetinin süratle giderilmesi ve üretimin devam etmesi sağlanmalıdır. Ayrıca sel felaketine sebep olan bölgelerde yıllardır yapılmayan ıslah ve altyapı çalışmalarının bir daha böyle bir felaket yaşanmaması için acilen devletin yetkili bakanlık ve kurumlarınca yapılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.