Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

SULTANDAĞI, AFYON (AA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Uysal, partisinin Sultandağı İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türk demokrasi tarihinin en zor seçim sürecinde olunduğunu söyledi.

Sadece yaptıklarından değil yapamadıklarından da sorumluluk duyan bir siyasi anlayışla Türkiye'yi yarına taşımak için irade ortaya koyduklarını dile getiren Uysal, "İnsanımızın dertlerini biliyoruz. Dün yaptık, bugün daha büyük imkanlarla fazlasını yapabilecek gücümüz ve insan kaynağımız var. Huzur ve refah içinde bir Türkiye hayalimiz var. Tüm arkadaşlarımızla bugün bunun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Uysal, daha sonra ilçede esnafı ziyaret etti, Üçkuyu köyünde düzenlenen Yörük Kültürünü Yaşatma ve Tanıtım Şenliği'ne katıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Demokrat Parti, Sultandağı, Karahisar, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title