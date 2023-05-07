Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Konya'da konuştu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Dişinizden tırnağınızdan artırdıklarınızla okuttuğunuz evlatlarınız, istiyorsunuz ki bu ülkenin üreten dişlileri haline gelsin.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Dişinizden tırnağınızdan artırdıklarınızla okuttuğunuz evlatlarınız, istiyorsunuz ki bu ülkenin üreten dişlileri haline gelsin." dedi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde CHP İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Uysal, Türkiye'nin olağandışı şartlardan geçtiğini, 14 Mayıs seçimlerinin Türk demokrasisinin en zor sınavlarından biri olduğunu belirtti.

Uysal, "Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz. 14 Mayıs seçimleri, ümit ve temenni ederiz, dua ederiz ki millet adına hayırlara vesile olsun." diye konuştu.

Seçimi kazanmaları halinde mevcut hükümetin iktidarı bırakmayacağını savunan Uysal, "Çok partili hayata geçmişiz. O günden bugüne 'İktidarı kaybedenler iktidarı bırakır mı? Bırakmaz mı?' diye kendimize soru sormamışız. Niye? Bırakmışlar çünkü. Ama bugün bu endişeleri de yaşıyoruz." dedi.

Ülkede genç nüfusun yeterince değerlendirilemediğini ileri süren Uysal, ülkenin kaynaklarını, gençleri en verimli şekilde kullanacaklarını söyledi.

Uysal, "Dişinizden tırnağınızdan artırdıklarınızla okuttuğunuz evlatlarınız, istiyorsunuz ki bu ülkenin üreten dişlileri haline gelsin. Kendi yetişmiş insan gücüne hiçbir yatırım yapmayan Batılı ülkeler, bizim insan kaynağımızı alıyor. İstiyoruz ki biz doğduğumuz topraklarda alın terimizin karşılığını alalım." ifadesini kullandı.

İlçede partililerle görüşen Uysal, daha sonra Akören köyünde çiftçiler ve köylülerle de bir araya geldi.

Ziyaretinde Uysal'a, Millet İttifakı'nda bulunan partilerin ilçe başkanları ve milletvekili adayları ile partililer eşlik etti.