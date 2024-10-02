Demokrat Parti Ankara İl Başkanı İrem Taşpınar Beypazarı'nda

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı İrem Taşpınar, partisinin Beypazarı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe başkanı Enver Atak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Taşpınar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atak, ilçe genelinde siyasi çalışmalara ağırlık verdiklerini, genç ve dinamik ilçe yönetimiyle mahalle ziyaretlerinde bulunduklarını aktardı.

Taşpınar ise yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Enver Atak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, tüm ilçe teşkilatlarına ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

Toplantıya, Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer de katıldı.