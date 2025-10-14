Demokrat Parti Adayı Mamdani'den Trump ve Cuomo'ya Sert Eleştiriler

Demokrat Parti'nin New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump'a "seçimleri satın alamazsın" derken, rakibi Andrew Cuomo için ise "New York satılık değil" ifadesini kullandı.

Mamdani, New York'un Manhattan bölgesindeki United Palace Theater'da düzenlenen kampanya mitinginde yaptığı konuşmada, seçim kampanyasını, milyarderlerin nüfuzuna ve New York siyasetindeki kökleşmiş statükoya karşı bir meydan okuma olarak tanımladı.

En yakın rakibi olan eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu sert sözlerle eleştiren Mamdani, rakibini kamu güvenini zedelemekle, kadınları taciz etmekle ve Donald Trump'ın bağışçılarıyla işbirliği yapmakla suçladı.

Mamdani, en büyük rakibi eski New York Valisi Cuomo için "New York satılık değil." ifadesini kullandı.

Kalabalık bir seçmen topluluğuna seslenen Mamdani, Bill Ackman ve Ronald Lauder gibi milyarderlerin kendisini "varoluşsal bir tehdit" olarak gördüğünü hatırlatarak, "İtiraf etmeliyim ki haklılar. Biz, paralarıyla demokrasimizi satın alabileceklerini sanan milyarderlere karşı bir varoluşsal tehdidiz. Biz, çalışan insanların sesini şirketlerin altında ezen bozuk düzene karşı bir tehdidiz." diye konuştu.

Müslüman asıllı bir aileden gelen 33 yaşındaki genç Demokrat siyasetçi, New York belediye başkanlığı seçimlerini "ahlaki ve kuşaklar arası bir dönüm noktası" şeklinde tanımladı ve "Çok uzun süre kaybetmemeye çalıştık, artık kazanma zamanı." dedi.

Mamdani, ABD tarihinin en iyi belediye başkanlarından biri olarak anılan Fiorello LaGuardia ile suikast sonucu yaşamını yitiren ABD'li efsane siyahi hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr. gibi liderlere atıfta bulunarak, "Her büyük zafer kazanılmalıdır çünkü hiçbir zaman hediye edilmez." dedi.

Miting, 4 Kasım'daki seçimlere 3 hafta kala ve uzaktan oy verme sürecinin başlamasına 12 gün kala gerçekleşti. Kamuoyu yoklamaları, Mamdani'nin seçimi önde götürdüğünü gösteriyor.

Mamdani'nin 4 Kasım'da sonuçlanacak New York belediye başkanlığı seçimleri için en büyük rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo. Demokrat partiden 2 dönem üst üste seçilen Cuomo, hakkındaki taciz ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2011'de geldiği New York valiliği görevinden 2021'de istifa ederek ayrılmak zorunda kalmıştı.

New York Başsavcısı, hakkında yapılan federal suçlama sonrası ilk kez Mamdani'ye destek mitinginde kameralar karşısına çıktı

New York Başsavcısı Letitia James, 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesi Trump aleyhinde yürüttüğü davalarda, ona ve şirketlerine karşı neredeyse 500 milyon dolarlık bir tazminat kararı aldırsa da New York Temyiz Mahkemesi daha sonra bu cezaları iptal etmişti.

Geçen hafta ise ABD Adalet Bakanlığı, James hakkında "ev kredisi almak için evrakta sahtecilik" iddiasıyla soruşturma başlattı.

New York Başsavcısı, hakkındaki suçlamalar sonrasında ilk kez Mamdani'nin Manhattan mitinginde kameralar karşısına çıkarak ona destek verdi.

James, burada yaptığı konuşmada, "Eğilmeyeceğim, kırılmayacağım, bükülmeyeceğim, teslim olmayacağım, vazgeçmeyeceğim." dedi.