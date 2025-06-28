Demokrat Kongre Üyesi Tlaib'den Trump Yönetimine Sert Eleştiri: 'Soykırımı Finanse Ediyoruz'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib, Trump yönetiminin İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' için onayladığı 30 milyon dolarlık finansmanı eleştirerek bu durumu 'soykırım' olarak nitelendirdi. Tlaib, İsrail ordusunun yardım dağıtım merkezlerinde Filistinlileri öldürdüğünü vurguladı ve sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

ABD Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Donald Trump yönetiminin, sıkça eleştirilen İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" için 30 milyon dolarlık finansmanı onaylamasını, "Bu, bir soykırım ve biz de finanse ediyoruz." ifadeleriyle eleştirdi.

Filistin asıllı Kongre üyesi Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin üstlendiği, İsrail'in de desteklediği Gazze'deki sözde yardım kuruluşuna sağlanması planlanan fona karşı çıktı.

İsrail ordusunun haziran ayı boyunca neredeyse her gün gıda temin etmeye çalışan Filistinlileri kasıtlı olarak öldürdüğünü belirten Tlaib, "Şimdi Trump yönetimi, bu ölüm tuzağını 30 milyon dolar ile desteklemeye karar verdi. Bu, bir soykırım ve biz de finanse ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tlaib, bahsi geçen vakıf aracılığıyla kurulan sözde insani yardım merkezlerinden erzak temin etmeye çalışırken öldürülen Filistinliler için sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, 26 Haziran'daki açıklamasında, "Gazze İnsani Yardım Vakfı" için 30 milyon dolarlık fonu onayladıklarını belirtmişti.

Vakfın "alkışlanacak" işler yaptığını savunan Pigott, diğer ülkelerin de bu konuda desteğini istemişti.

İsrail'in Gazze'de kullandığı yeni silah: Yardım dağıtımları

ABD'nin üstlendiği, İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı", 27 Mayıs'ta " Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıkladı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise Gazze İnsani Yardım Vakfı noktalarından erzak temin etmeye çalışırken İsrail ordusunun en az 410 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi gözleri önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu

Annesi gözleri önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: O gece telefon aldık
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.