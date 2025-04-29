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Demokrat Kongre Üyesi Thanedar, Trump'ın Görevden Azlini Talep Etti

Demokrat Kongre Üyesi Thanedar, Trump'ın Görevden Azlini Talep Etti
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ABD'de Demokrat Kongre üyesi Shri Thanedar, Başkan Donald Trump'ın 'gücünü geniş çaplı kötüye kullandığı' gerekçesiyle görevden azlini talep eden bir önergeyi Temsilciler Meclisine sundu. Thanedar, Trump'ın anayasayı ihlal ettiğini ve hukukun üstünlüğünü tehdit ettiğini savunarak, Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

ABD'de Demokrat Kongre üyesi Shri Thanedar'ın Başkan Donald Trump'ın "gücünü geniş çaplı kötüye kullandığı" gerekçesiyle görevinden azlini talep eden önergeyi Temsilciler Meclisine sundu.

Thanedar'ın resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, Kongre üyesi, Trump'ın "defalarca başkan olarak görev almaya uygun olmadığını" gösterdiğini savundu.

Trump'ın "gücünü geniş çaplı kötüye kullandığını, anayasayı alenen ihlal ettiğini ve yetkisini hukukun üstünlüğünü tehdit edecek şekilde suistimal ettiğini" öne süren Thanedar, ABD Başkanı'nın görevden azlini talep eden önergeyi Temsilciler Meclisine sundu .

Thanedar, Trump'ın "hukuka aykırı eylemlerinin adalet sistemini altüst ettiğini, güçler ayrılığı ilkesini ihlal ettiğini, kişisel güç ve çıkarı kamu hizmetinin üzerine çıkardığını" iddia ederek, "Daha fazla zarar verilmesini bekleyemeyiz. Kongre harekete geçmeli." çağrısında bulundu.

ABD'de Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elinde bulundurmasından dolayı Thanedar'ın azil talebinin Kongre'den geçmesi çok düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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