Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Metiner, Diyarbakır annelerini ziyaret etti Açıklaması

Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) Genel Başkanı Mehmet Metiner, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Diyarbakırlı annelerimizin sesi sesimiz, feryadı feryadımız, acısı acımızdır., mücadeleniz kutsal. Siz tarih yazıyorsunuz." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1016. gününde sürüyor.

Metiner, beraberindeki dernek üyeleriyle, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlarla görüştü.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Burada konuşan Metiner, bu ziyaretten sonra konuşmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını, bütün kelimelerin anlamını yitirdiğini söyledi.

Dernek olarak ilk ziyaretlerini buraya yapmak istediklerini ifade eden Metiner, şunları kaydetti:

"Bunlar bizim annelerimiz. Acıları yüzlerinden okunuyor. Ama bir o kadar da inançlı ve kararlılar. Hiç kimsenin konuşmaya cesaret edemediği dönemlerde konuştular, seslerini yükselttiler, feryatlarını duyurdular. İstedikleri tek şey evlatları. Hepsi yoksul insanlar. Kendi evlatları Paris ve Londra'da okurken fakir fukaranın, yoksul ailelerin Kürt gençlerini Suriye'nin kuzeyinde ölüm tarlalarına yatırmaya götürüyorlar. Kürtlerin adına hareket ettiğini söylerken ahlaksız, iki yüzlü bir örgüt."

"Evlatları öldüler mi yaşıyorlar mı bilmiyorlar"

Oturma eylemi yapan aileleri HDP il binası önünde ziyaret etmediği için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilerini dile getiren Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Bey'in yüreği, vicdanı varsa buraya geldiğinde keşke anneleri ziyaret etseydi. Acaba bunlara bakacak yüzün var mı? Demirtaş için özgürlük istiyorsun. Demirtaş'ın nerede yattığı, ne yediği, içtiği belli. Bunların evlatları neredeler Kemal Bey? Bunların evlatlarının nerede olduğunu sormak senin boynunun borcu değil mi? 'Hak, hukuk, adalet' diyorsun, hak, hukuk, adalet bu çadırda. Bu çadırdaki insanları, annelerin yüreğini dinle. Ama sen 'Demirtaş serbest kalsın' istiyorsun, 'bize katılın' diyorsun. Bu aileler evlatları öldüler mi yaşıyorlar mı bilmiyorlar. Bir anne ve baba için bunun nasıl bir dram olduğunu bilmiyor musun? Sen bir babasın. Meral Akşener, sen bir annesin. 'Diyarbakır'a gelip, bu acılı ama onurlu anne ve babaları dinleyelim.' dediniz mi? Aklınızın ucundan geçti mi? İşte HDP'nin önünde oturuyorlar. Niye HDP'nin önünde oturuyorlar? Çünkü bunlar benim de mensubu olmaktan onur duyduğum bir halkın çocukları."

"Evlatlarını kimin götürdüğünü biliyorlar"

Ailelerin evlatlarını HDP il binası önünde beklediğine işaret eden Metiner, ailelerin, evlatlarını terör örgütü PKK'ya mikin götürdüğünü bildiğini aktardı.

Metiner, "Evlatlarının nerede yaşadıklarını sorma hakkını kendinde bularak terör örgütüne, siyasi partisine meydan okuyan bu kadınların ellerinden öpmeniz gerekirken HDP'yi gücendirmemek adına Diyarbakır'a kadar gelip geri döndünüz Kemal Bey. Meral Hanım, sen bu ülkenin İçişleri Bakanlığını yaptın. Hiç mi aklına gelmedi bu çadırda bu insanlar ne arıyorlar? 'Evlatlarını gidip devletten istesinler.' diyorsunuz. Evlatlarını kimin götürdüğünü biliyorlar. Evlatlarını HDP götürdü. O yüzden HDP binası önünde eylem yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Metiner, "(Kılıçdaroğlu) HDP ile nasıl işbirliği yaparım diye tertipler içine giriyorsun? Adana'da gencecik evladımız kimin vasıtasıyla dağa götürüldü Kemal Bey? Meral Danış Beştaş'ın adını veriyorlar. Şu an HDP'nin Grup Başkanvekili olarak Beştaş'ın adını veriyor. Bunlar milletvekili değil. Bunlar terörün siyasi uzantıları. Dün bir polisimize tokat attılar. Hiç mi utanmanız yok?" değerlendirmesini yaptı.

Diyarbakır annelerini desteklediklerini, ailelerin ellerinden öptüğünü, onların acısını paylaştıklarını ifade eden Metiner, HDP'ye tepkisini dile getirerek şöyle devam etti:

"Diyarbakırlı annelerimizin sesi sesimiz, feryadı feryadımız, acısı acımızdır. Hala konuşmaya cesaret edemeyen, hala bu annelerimizin, babalarımızın acılarına sahip çıkmayan Kürtleri de kınıyorum. Kürtler, acılarıyla, gözyaşlarıyla burada. Hiç mi utanma duygunuz yok? Ölümden, bir terör örgütünden insan bu kadar korkar mı? PKK adına HDP çıkıyor diyor ki; 'Kürtlere özgürlük istiyorum.' Kürtlere istediğiniz özgürlük buysa alın başınıza çalın. Özgürlük bu mu?"

Annelerin evlatlarını istediğini belirten Metiner, bu evlatların geri geleceğini ve onları götürenlerden hesap sorulacağını söyledi.

"Tarih yazıyorsunuz"

Metiner, ailelerin yalnız olmadığını vurgulayarak, evlatları geri dönen anne ve babaların çadırı terk etmediğini kaydetti.

Ailelerin dağda tek evlat kalmayıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirttiğini aktaran Metiner, "Siz sadece evlatlarınızı aramıyorsunuz aynı zamanda başkalarının evlatları artık dağa çıkmasın ve dağda ölmesin diye mücadele ediyorsunuz. O yüzden mücadeleniz kutsal. Siz tarih yazıyorsunuz. Gözyaşlarınızla ve çığlıklarınızla tarih yazıyorsunuz. Yarın bu tarih yazıldığında PKK'nın ve HDP'nin kanlı zulümleri, istismarları tarihe geçerken sizin de bu meydan okuyan onların çarkını bozan cesur direnişiniz tarih olacaktır." dedi.

Herkesin bu ailelerin mücadelesiyle gurur duyacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en başından bu yana ailelere sahip çıktığını belirten Metiner, sözlerini, "Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Derneğimiz adına teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu her aşamada sizlerin yanında oldu. Evlatlarınızla sizi buluşturmak için her türlü fedakarlığı gösterdi. Sizinle beraberiz. Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte başaracağız. Bu zulüm düzenlerini de başlarına geçireceğiz. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye tamamladı.