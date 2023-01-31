Demiryolu Teknisyenleri, Çin'in Güneybatısındaki 277 Metre Yüksekliğindeki Köprünün Güvenliğini Sağlıyor

Çin'deki 40 günlük Bahar Festivali seyahat furyası nedeniyle, demiryolu teknisyenleri ücra bölgelerdekiler de dahil olmak üzere yolcuların güvenliğini korumak için çok çalışıyor.

Çin'deki 40 günlük Bahar Festivali seyahat furyası nedeniyle, demiryolu teknisyenleri ücra bölgelerdekiler de dahil olmak üzere yolcuların güvenliğini korumak için çok çalışıyor.

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki Yachihe Köprüsü, Guizhou'yu Sichuan eyaletine bağlayan büyük yüksek hızlı demiryolu boyunca en uzun açıklığa sahip köprü.

971 metre uzunluğundaki köprünün en yüksek noktası, aşağısından geçen nehrin 277 metre yukarısında.

Yüksek hızlı demiryolunun Qianxi teftiş bölümünde çalışanlar, gece gündüz demeden güvenliği sağlamak için köprünün üzerinde devriye geziyor.

Çalışanlar, çekiç, dürbün, el feneri ve diğer araçlarla donatılmış halde, köprünün çelik yapısı, beton ve elektrik tedarik donanımını kontrol etmek için 277 metre tırmanıyor.

"Şu köprüyü kontrol et."

"Alkolmetre testi okuması, sıfır."

"Gözlerin cetvel, çekicin neşter gibi."

"Tespit edilen herhangi bir hataya zamanında müdahale edilmeli. Hemen müdahale edilemeyenler için onları kaydedeceğiz."

"Bu kadar yüksek bir köprüye ilk kez çıkıyorum."

"Nasıl hissediyorsun?"

"Gergin."

"Çok mu?"

"Evet."

"Bu köprüyü ilk kez denetlediğimde ne hissettim? Rüzgarlı bir gündü ve bulutlar uçup gidiyordu. Gökyüzüne baktığımda ise sallananın köprü olduğunu düşündüm."

"Sıkıca tutunmalı, adımlarını sağlam ve sabit tutmalısın."

"Sadece yüksek dağlara ve kıvrılan nehre bak. Bu en yüksek noktadan muhteşem görünüyorlar, değil mi?"

"Bütün dağlar çok küçük görünüyor."

"Yüksek hızlı trenler oyuncak maketler gibi parmak uçlarımdan kayıp gidiyor."

Köprüden her gün 100.000'den fazla yolcu taşıyan 110'dan fazla hızlı tren geçiyor.

SES (Çince): Zhang Hao'nun sesi, Qianxi köprüsü yol inceleme bölümü denetimcisi:

"İşimiz için, çevrenin karmaşık olmasından dolayı, gündüz ve gece vardiyalarımız var. İşimizi gece ya da gündüz tenha yerlerde yapıyoruz. Yani, başkaları tarafından nadiren görülüyoruz. Bu sıradan bir görev olsa da, yürekten olağanüstü bir emek söz konusu. Demiryolu işletmelerinin güvenliğini ve her yolcunun güvenli şekilde eve dönebilmesini sağlamak, biz demiryolu işçilerinin en büyük dileği."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)