Demirtaş'tan PKK'nın Feshi ile İlgili Tarihi Mesaj

(ANKARA) - Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini ziyaret eden İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan aracılığıyla paylaştığı mesajda, PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin olarak, "Bu tarihi adımı Sırrı Bey'in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz. Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye'nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır" ifadesini kullandı.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, bugün HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti. Son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Demirtaş, şu mesajı paylaştı:

"Sırrı Bey'in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz. PKK'nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Sayın Öcalan olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Bahçeli'ye, Sayın Özel'e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sayın Ahmet Türk'e ve Sayın Pervin Buldan'a teşekkür ediyoruz. Bu tarihi adımı Sırrı Bey'in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz. Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye'nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."