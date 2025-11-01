Demirtaş'tan Mesaj: Barış ve Özgürlük İçin İleriye Bakın

(ANKARA) - Edirne F tipi Cezaevinde bulunan hükümlü eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Sizler barışın, özgürlüğün, demokrasinin ve kardeşliğin yolculuğuna çıktınız ve her daim yola odaklanmalısınız, açılan yolda ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyebilmelisiniz. Zamanınızı, emeğinizi ve enerjinizi kar makinasını kurcalamakla harcarsanız, oyalanırsınız kar yolları yine kapatır. Siz sürekli ileriye bakın, hızla hedefe doğru ilerleyin" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş'ın kendi el yazıyla kaleme aldığı açıklaması avukatlara aracılığıyla sosyal medya hesabından paylaşıldı. Demirtaş, şu ifadelere yer verdi:

"Merhabalar hepiniz iyisinizdir umarım. Biz de gayet iyi moralli ve güçlüyüz. Eleştirilerinizi kaygılarınızı beklentilerinizi avukat arkadaşlarım olabildiğince bana aktarıyorlar. Hepsi de çok kıymetli yol göstericidir. Bu vesileyle hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Bilirsiniz, bazen kar yolları kapatır ve yüzlerce araç yolda kalır; peş peşe dizilir, konvoy halinde beklerler. Kar, boran, tipide ya havalarına ısınıp yolların açılmasını günlerce, aylarca bekleyeceksinizdir ya da kar küreme makinesi gelir yolu açar ve ilerlersiniz. Sizin aracınızın giremeyeceği yollara kar makinesi girer, risk alır, öncülük yapar, yolu açar ve kenara çekilir, siz devam edersiniz.

Sizler barışın, özgürlüğün, demokrasinin ve kardeşliğin yolculuğuna çıktınız ve her daim yola odaklanmalısınız, açılan yolda ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyebilmelisiniz. Zamanınızı, emeğinizi ve enerjinizi kar makinasını kurcalamakla harcarsanız, oyalanırsınız kar yolları yine kapatır. Siz sürekli ileriye bakın, hızla hedefe doğru ilerleyin.

Ve merak etmeyin, kar makinesinin görevi budur; işini yaptığı için zarar görmez. Ayrıca paniklemeyin, kar makinesinden makam aracı olmaz, limuzin yerine de kullanılamaz. Hepinizi çok seviyor, kıymet veriyor ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Netirsin, nesekinin, bimeşin. Reya we vekiri be. (Korkmayın, durmayın, yürüyün. Yolunuz açık olsun.)