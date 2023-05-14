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Demirtaş: 'Şimdi, Oylara Sahip Çıkma Zamanı'

Demirtaş: "Şimdi, Oylara Sahip Çıkma Zamanı"

Güncel Haberler

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Çok uzun zamanların emeğini ve kararlılığını sandığa attınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi, oylara sahip çıkma zamanı” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Çok uzun zamanların emeğini ve kararlılığını sandığa attınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi, oylara sahip çıkma zamanı" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, seçmenleri sandığa sahip çıkmaya çağırdı.

Demirtaş, "Çok uzun zamanların emeğini ve kararlılığını sandığa attınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi, oylara sahip çıkma zamanı" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Selahattin Demirtaş Güncel Haberler

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