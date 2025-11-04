Haberler

Demirtaş'ın Tahliyesi İçin İstinaf Başvurusu Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının kesinleşmesinin ardından müvekkillerinin tahliyesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

(ANKARA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş ile ilgili ihlal kararının kesinleşmesinin ardından avukatları müvekkillerinin tahliyesi için istinafa başvuru yaptı. Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Kahraman, "Bu sabah itibarıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne bir tahliye başvurusu yaptık" dedi.

Selahattin Demirtaş hakkında AİHM tarafından verilen 8 Temmuz 2025 tarihli son ihlal kararına Türkiye'nin yaptığı itirazın reddedilmesiyle ihlal kararı dün kesinleşmiş oldu. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, İlke TV canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sabah itibarıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne bir tahliye başvurusu yaptık. İstinaf dairesi burada iki şey yapabilir; birincisi hemen kesinleşen AİHM kararı üzerine Sayın Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçileri hemen tahliye edebilir veya yine hemen olmak üzere dosyayı esastan incelemeye alabilir. Dosya zaten istinaf incelemesi için dairede bulunuyor. Bu yönüyle hem sadece AİHM kararını esas almak suretiyle bir karar verebilir, diğer taraftan da dosyayı esastan inceleyip yine AİHM kararını da gözeterek bir tahliye kararı verebilir. Belki de bir bozma ya da kaldırma kararı verebilir."

9 yıldır cezaevinde

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 4 Kasım 2016'da, silahlı terör örgütüne üye olma ve halkı suç işlemeye alenen tahrik etme suçlarından tutuklandı. Ardından hakkında açılan çeşitli davalarda, çeşitli illerde yargılanan Demirtaş hakkında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin terör örgütü propagandası yapma suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin hüküm kesinleşti.

Kobani davası olarak bilinen ve 6-8 Ekim 2014'teki olaylara ilişkin 108 sanıklı davanın da sanıkları arasında bulunan Selahattin Demirtaş, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Mayıs 2024'te 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu davada mahkeme gerekçeli kararını 25 Haziran 2025'te açıkladı. Dosya, 24 Eylül 2025 itibarıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gönderildi. 2014'teki Kobane eylemlerine ilişkin açılan bu davada 42 yıl ceza alan Demirtaş, 9 yıldır cezaevinde tutuluyor.

AİHM 3 karar verdi, ihlal kararı dün kesinleşti

AİHM bugüne dek Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna yönelik, 20 Kasım 2018, 22 Aralık 2020 ve 8 Temmuz 2025'te üç karar verdi. Son verilen kararda mahkeme, Demirtaş hakkında 2019'da verilen tutuklama kararının "hukuki gerekçelere dayanmadığını" ve "esasen siyasi bir amaç güttüğünü" belirtti.

Demirtaş hakkında AİHM tarafından verilen 8 Temmuz 2025 tarihli son ihlal kararına Türkiye'nin yaptığı itirazın reddedilmesiyle ihlal kararı dün kesinleşmiş oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.