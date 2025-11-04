Demirtaş'ın Tahliyesi İçin İstinaf Başvurusu Yapıldı

(ANKARA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş ile ilgili ihlal kararının kesinleşmesinin ardından avukatları müvekkillerinin tahliyesi için istinafa başvuru yaptı. Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Kahraman, "Bu sabah itibarıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne bir tahliye başvurusu yaptık" dedi.

Selahattin Demirtaş hakkında AİHM tarafından verilen 8 Temmuz 2025 tarihli son ihlal kararına Türkiye'nin yaptığı itirazın reddedilmesiyle ihlal kararı dün kesinleşmiş oldu. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, İlke TV canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sabah itibarıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne bir tahliye başvurusu yaptık. İstinaf dairesi burada iki şey yapabilir; birincisi hemen kesinleşen AİHM kararı üzerine Sayın Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçileri hemen tahliye edebilir veya yine hemen olmak üzere dosyayı esastan incelemeye alabilir. Dosya zaten istinaf incelemesi için dairede bulunuyor. Bu yönüyle hem sadece AİHM kararını esas almak suretiyle bir karar verebilir, diğer taraftan da dosyayı esastan inceleyip yine AİHM kararını da gözeterek bir tahliye kararı verebilir. Belki de bir bozma ya da kaldırma kararı verebilir."

9 yıldır cezaevinde

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 4 Kasım 2016'da, silahlı terör örgütüne üye olma ve halkı suç işlemeye alenen tahrik etme suçlarından tutuklandı. Ardından hakkında açılan çeşitli davalarda, çeşitli illerde yargılanan Demirtaş hakkında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin terör örgütü propagandası yapma suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin hüküm kesinleşti.

Kobani davası olarak bilinen ve 6-8 Ekim 2014'teki olaylara ilişkin 108 sanıklı davanın da sanıkları arasında bulunan Selahattin Demirtaş, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Mayıs 2024'te 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu davada mahkeme gerekçeli kararını 25 Haziran 2025'te açıkladı. Dosya, 24 Eylül 2025 itibarıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gönderildi. 2014'teki Kobane eylemlerine ilişkin açılan bu davada 42 yıl ceza alan Demirtaş, 9 yıldır cezaevinde tutuluyor.

AİHM 3 karar verdi, ihlal kararı dün kesinleşti

AİHM bugüne dek Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna yönelik, 20 Kasım 2018, 22 Aralık 2020 ve 8 Temmuz 2025'te üç karar verdi. Son verilen kararda mahkeme, Demirtaş hakkında 2019'da verilen tutuklama kararının "hukuki gerekçelere dayanmadığını" ve "esasen siyasi bir amaç güttüğünü" belirtti.

Demirtaş hakkında AİHM tarafından verilen 8 Temmuz 2025 tarihli son ihlal kararına Türkiye'nin yaptığı itirazın reddedilmesiyle ihlal kararı dün kesinleşmiş oldu.