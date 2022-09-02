Demirtaş: Bir Seçim Yapılacaksa, Siyasi Tercihi Nedeniyle Bir Öğretmeni Hedef Gösterecek Kadar Alçalan Soysuzlar ile Ayrım Yapmadan Herkesi...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçen günlerde Ankara’da gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi bir öğretmenin fotoğrafını paylaşarak, “Bir seçim yapılacaksa, siyasi tercihi nedeniyle bir öğretmeni hedef gösterecek kadar alçalan soysuzlar ile ayrım yapmadan herkesi kucaklayan, eşitlik ve kardeşliğe yürekten inananlar arasında olmalı bu” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçen günlerde Ankara'da gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi bir öğretmenin fotoğrafını paylaşarak, "Bir seçim yapılacaksa, siyasi tercihi nedeniyle bir öğretmeni hedef gösterecek kadar alçalan soysuzlar ile ayrım yapmadan herkesi kucaklayan, eşitlik ve kardeşliğe yürekten inananlar arasında olmalı bu" dedi.

Halen Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı. Geçen günlerde Ankara'da gözaltına alınıp salıverilen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi bir öğretmenin fotoğrafını paylaşan Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Bir seçim yapılacaksa, siyasi tercihi nedeniyle bir öğretmeni hedef gösterecek kadar alçalan soysuzlar ile ayrım yapmadan herkesi kucaklayan, eşitlik ve kardeşliğe yürekten inananlar arasında olmalı bu. Herkes bu büyük değişime hazırlansın. Başka yolu yok, mutlaka kazanacağız."