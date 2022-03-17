Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı

AA - Beşir Kelleci - Güncel
 - Güncelleme:
Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı

Dondurucu soğuklar nedeniyle bir süre önce buzları çözülmeye başlayan Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle bir süre önce buzları çözülmeye başlayan Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı.

Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle dere, göl ve barajlar dondu.

Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen ve mart ayı başında buzları çözülmeye başlayan Demirözü Barajı'nın yüzeyi de son günlerde etkili olan soğuklar nedeniyle yeniden buz tuttu.

Kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri, buz kütlesinin altında kaldı.

Barajda turizm amaçlı kullanılan "Reis Bey" isimli tekne de buzlar arasında kaldı.

Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı

Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı

Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı

Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Tarım, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title