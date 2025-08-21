Demirözler Suç Örgütü Üyesi 3 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

Demirözler Suç Örgütü Üyesi 3 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirözler suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 3 kırmızı bültenle aranan suçlunun Rusya'dan Türkiye'ye getirilerek yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Demirözler' organize suç örgütü elebaşının da içinde bulunduğu, kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun Rusya'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, firari suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'Demirözler' organize suç örgütü elebaşının da içinde bulunduğu kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Rusya'da yakalanarak, Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

'Demirözler' organize suç örgütü elebaşı U.D. 'Suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama' başta olmak üzere toplam 53 suçtan, E.Y.'nin elebaşılığını yaptığı farklı bir suç örgütünün üyesi M.S. 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten yaralama' suçlarından, M.S. ise 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım?

8 yaşındaki oğlunun üstün zekalı olduğunu böyle anladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyonda başlayan 'Kürtçe' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var

Komisyonda başlayan "Kürtçe" krizi büyüyor! DEM'den tepki var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.