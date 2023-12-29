DEMİRÖREN Şirketler Grubu Hakkındaki İftiralara İtibar Etmeyin

DEMİRÖREN Şirketler Grubu ile ilgili gündeme getirilen iftira ve asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Grubumuz, 70 yıldan bu yana tamamen yerli sermaye ve özkaynakları ile yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi faaliyetlerini yürütmekte, ülke ekonomisinin gelişimine katma değer sağlamakta ve binlerce kişiye istihdam oluşturmaktadır.

İddiaların aksine; kurulduğu günden bu güne tüm ticari yükümlülüklerini layıkıyla yerine getirmiştir, getirmektedir. Bundan sonra da güven timsali olmaya devam edecektir.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur...