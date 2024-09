Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi 2024-2025 Eğitim Dönemine Merhaba Dedi

DEMİRÖREN Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi başladı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de yeni dönem heyecanı öğrenciler, veliler, akademik kadro ve Demirören Medya yöneticilerinin katıldığı törenle yaşandı. Yeni dönemin ilk ders zilini Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu, Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Dijital Grup Başkanı Gülgün Bostancı Yavuz, DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun, Demirören Medya Tedarik Zinciri ve İç Hizmetler Grup Başkan Yardımcısı Aytekin Yiğit, Hürriyet Ekler Yayın Yönetmeni Aslı Çakır, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, öğrenci ve öğretmenlerle çaldı.

KARACAOĞLU: BURADA EN ÖNEMLİ TEMEL HEDEFİMİZ SİZİN FİKİRLERİNİZİ GELİŞTİREBİLMEK

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu öğrencileri yanına çağırarak, öncelikle okulun kurallarından söz ederek şunları söyledi:

"Okulumuzda en önemli temel hedefimiz sizin fikirlerinizi geliştirebilmemiz. Fikirler doğrultusunda hür iradenizle kendinizi gösterebileceğiniz, başarılar elde edebileceğiniz ortamlar hazırlamak. Bizim en büyük hedefimiz bu. Bu iki senede öğrencilerimiz çok iyi başarılar elde etti. Buraya hangi sırada girdiğimiz önemli değil. Önemli olan burada kalma isteğinizdir. Çocuklar hepiniz çok güzelsiniz. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepimize yeni öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

ERTOĞAN: BİLGİ, DENEYİM VE GÜZEL ARKADAŞLIKLARLA DOLU BAŞARILI BİR YIL GEÇİRMENİZİ TEMENNİ EDERİM

Okul Müdürü Atila Ertoğan ise, "Demirören Medya yöneticileri sizlerin devletimizin verdiği destekle okulumuzda geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek gençler ve evlatlar yetiştirmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Evlatlar kelimesine ben özellikle değinmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki defalarca şahit olduğum bir şey var. Tüm öğrencilerinizi her biriniz bir evlat olarak gördünüz. Her zaman bu değeri verdiniz. Aynı şekilde okulumuza da Demirören Medya'nın göz bebeği olarak değerlendirdiniz. Bu yüzden bize verdiğiniz bu kıymetten ötürü hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öğrencilerimiz size özel bir selam vermek istiyorum. Sizler bizlerin geleceğisiniz ve bugün itibariyle burası yeni eviniz. Bilgi, deneyim ve güzel arkadaşlıklarla dolu başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ederim. 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizle hep birlikte okulumuzu birbirine güzel duygularla bağlı, sıcak bir aile haline getirdik. Sizler artık okulumuzun deneyimli öğrencilerisiniz. Çok değerli imkanlarla donatılan okulumuzda aldığınız eğitimle her geçen yıl daha fazla tecrübe kazandınız. Daha fazla liderlik fırsatına sahip oldunuz. Sizlerden yeni gelen öğrencilere rehberlik etmenizi, okulumuzu ve Demirören Medya kültürünü gururla yaşatmanızı bekliyorum" diye konuştu.

'ZEKA ANCAK VİCDAN, AHLAK VE MERHAMET SÜZGECİNDEN GEÇEREK HAKİKİ ÖZÜNÜ BULUR'

Ertoğan, öğretmenlere ve Demirören Medya'nın çalışanlarına da vurgu yaparak "Çünkü bu çok kıymetli çalışanlar bizlerin aslında birer öğretmeni biliyorsunuz. Derslerimizi hep birlikte işliyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Hepimiz gurur duyabileceğimiz ortak bir başarı için çalışıyoruz. Sizlere minnetle andığımız başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlatmak isterim. Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. Yeni eğitim öğretim dönemimizde profesyonelce sarf edeceğiniz tüm gayret ve emekleriniz için şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum Bizlerde aslında kıymetli öğretmenlerimiz sayesinde buradayız. Onların emekleriyle buraya geldik. Sizlerin huzurunda üzerinde emeği bulunan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu mesleğin kollarında canını veren şehit öğretmenlerimize ve dün yine Tunceli'de derin bir kaza sonucu şehit verdiğimiz askerlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Değerli velilerimiz geleceğe ve hayata hazırlandıkları kıymetli yolculuklarında bizlere inandığınız ve güvendiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağımıza emin olun. Bizler bir bütünün parçalarıyız. Sadece kendimizden değil ailemizden, çevremizden ve milletimizden de sorumluyuz. Hedefimiz hem başarılı bir kariyer planı hem de aynı derecede iyi insan olmaktır. Zeka ancak vicdan, ahlak ve merhamet süzgecinden geçerek hakiki özünü bulur. Sevgili öğrenciler, üzerinizdeki umudu, gözlerimizdeki ışığı görüyor, ülkemize katacağınız değerlere, bütün kalbimle inanıyorum. Hep birlikte olduğumuz bu anlamlı günde her birinize başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDE DUYGULARINI PAYLAŞTI

Öğrenci Gökalp Yiğit Gültekin, "Öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bu lisede hayallerimi ve hedeflerimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum. Alacağım eğitimle kariyerim için en doğru olanı yapmak için çaba göstereceğim" diye konuştu.

Okulun yeni öğrencisi Zehra Aydın ise "Çok heyecanlıyım. Bu okulda okumak büyük bir şans. Medyaya olan ilgim nedeniyle bu okulu tercih ettim. Ablam da burada okuyor. O bana öncü oldu. Layık olmaya çalışacağız" dedi.

Öğrencilerden Kuzey Poyraz da "Bu okulu dil ve yurt dışı avantajı için tercih ettim. Akademik alanda çok başarılı bir okul. İyi ki de tercih ettim. Okulun şu ana kadar gördüğüm özellikleri çok ilgi çekici. Öğrenciler için tasarlanmış bir okul. Müfredat açısından çok öndeyiz. Okulun öğrenciler için sunduğu avantajlar diğer okullardan daha farklı ve mükemmel." ifadelerini kullandı.

POYRAZ: EMEĞİ VE ÇABASI İLE ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAKLARINA İNANIYORUZ

Veli Gamze Poyraz, "Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencinin velisiyim. Burada olduğumuz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Demirören Medya'nın desteği okul idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin emeği ve çabası ile çok büyük başarılara imza atacaklarına inanıyoruz, güveniyoruz. Başarılar diliyoruz" dedi.