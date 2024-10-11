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Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'nın Babası Hayatını Kaybetti

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'nın Babası Hayatını Kaybetti
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Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'nın babası Adıgüzel Yancı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde gerçekleştirildi.

DEMİRÖREN Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'nın babası Adıgüzel Yancı (84) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yancı için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Demirören Medya Grubu yöneticileri ve çalışanları, televizyon dünyasının önemli isimleri ile Yancı'nın yakınları katıldı.

Yancı ailesi burada taziyeleri kabul etti. Adıgüzel Yancı'nın cenazesi, İkindi vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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