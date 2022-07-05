DEMİRÖREN MEDYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI

YENİ eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, başarılı öğrencilerine ayda bin lira burs verecek.

Geleceğin mesleği olan medya için sektöre yetkin elemanlar yetiştirilecek Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk öğrencileriyle buluşacak. Öğrenciler, Demirören Medya Center içerisinde bulunan DHA, Milliyet, CNN Türk, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi kuruluşlarda görev yapan sektör duayenlerinden ders almanın yanı sıra, staj ve burs imkanı da yakalayacak. Lise öğrencisiyken deneyim kazanacak öğrencilerden 500 tam puan alana aylık bin lira, 485-500 puan arasına aylık 750 lira, 470-485 puan arasına aylık 500 lira başarı bursu verilecek.

500 LİRADAN BİN LİRAYA KADAR BURS İMKANI

Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, öğrenciler için var olan fırsatları dile getirdi.

Ertoğan, 'Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini heyecanla bekliyor. Sınav sonuçları açıklandı ve biz de LGS ile öğrencilerimizi alıyoruz, ilk 30 öğrencimizi bekliyoruz. Okulumuzda LGS'de başarılı olan öğrencilerimize burs imkanımız mevcut. Biz yüzde 1'lik dilimde olan öğrencilerimize 500 liradan bin liraya kadar burs imkanı sağlıyoruz. Eğer öğrencilerimiz tam puan almışlarsa bizden öğrenim hayatları boyunca aylık bin lira burs imkanı almaları mevcut" dedi.

YURT, SERVİS VE YEMEK ÜCRETSİZ OLACAK

Okul müdürü Ertoğan başarı bursunun yanı sıra diğer olanaklara da dikkat çekerek, 'Okulumuz Demirören Medya Center bünyesinde yer alıyor. Demirören Medya Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu. Öğrencilerimiz buradaki duayenlerle birlikte eğitim alma fırsatı yakalayacaklar. Aynı zamanda buranın tüm teknik ekipmanları, tüm olanaklarından faydalanabilecekler. Biz Türkiye'nin her yerinden öğrencilerimizi bekliyoruz çünkü onlar için bir yurt imkanımız da mevcut. Ayrıca İstanbul'un her yerine ücretsiz servis ve tüm öğrencilerimize yemek imkanımız da var" ifadelerini kullandı.

YENİLENMİŞ EĞİTİM MÜFREDATI

Ertoğan, 'Öğrencilerimize yenilenmiş bir eğitim müfredatıyla eğitim vereceğiz. Eğitim müfredatımız basılıdan dijitale, televizyondan podcast'e, sosyal medyadan YouTube'a zengin ve gelişen medya standartlarına uygun şekilde tasarlandı. Aynı zamanda bu müfredatı oluşturan Demirören Medya'nın profesyonelleri, televizyoncular, gazeteciler öğrencilerimizin derslerinde de onlara eşlik edecek. Buranın ofislerinde, stüdyolarında ve teknik imkanlarıyla pratik yapma imkanlarına da sahip olacaklar" dedi.

HAZIRLIK EĞİTİMİNİ ANA DİLİ İNGİLİZCE OLAN ÖĞRETMENLER VERECEK

Atila Ertoğan, 'Hazırlık eğitimimizi ana dili İngilizce olan öğretmenler tarafından verilecek. Sonrasında da dil eğitimimiz devam edecek. Birçok dersimiz yine İngilizce olacak. Böylece, uluslararası düzeyde medyacılar yetiştireceğiz. Aldıkları bu eğitim sayesinde Türkiye'nin ve dünyanın medyasına yön verecek olan öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel