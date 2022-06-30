Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor

ZENGİN müfredatla dünya standartlarında çağdaş medya eğitimi verecek olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk öğrencileriyle buluşmaya hazır. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ders başı yapacak öğrenciler, geleceğin medyasını şekillendirecek yetkin elemanlar olarak yetiştirilecek.

Demirören Medya Center içerisinde yer alan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini kabul edecek. Lisede eğitim görme hakkı kazanan öğrenciler, mesleği Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında, sektörün duayenlerinden ve onlarla birlikte çalışarak öğrenecek. Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki bölümle eğitim verilecek devlet lisesinde ayrıca öğrencilere yemek ve servis imkanı ücretsiz olarak sağlanacak.

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"YAŞAYARAK VE GÖREREK BİR ÖĞRENME OLACAK"

"DÜNYA STANDARTLARINDA TELEVİZYONCU VE GAZETECİLER YETİŞECEK"

"USTALARDAN EĞİTİM "

"ULUSLARARASI DENKLİK VE YETERLİLİKLE MEZUN OLMA İMKANI"

ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI

"AR-GE VE ÜRETİM FAALİYETLERİ OLACAK"

"Aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi olan okulumuzda dijital medya, artırılmış sanal gerçeklik, metaverse, blockchain, interaktif video ve dijital içeriklerle ilgili Ar-Ge ve üretim faaliyetleri olacak. Projeler sayesinde öğrencilerimiz mesleki uzmanlık kazanırken, aynı zamanda da ülkemizin teknolojisi, milli ve dijital gelişimi için de önemli adımlar atmış olacaklar. Biz tüm öğrencilerimizin üniversite okumasını istiyoruz. Bununla ilgili de son sınıfta çok kapsamlı ve yoğun bir üniversite hazırlık programımız olacak. Mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görecekler. Geleceğin en iyi televizyoncuları ve gazetecileri olacak öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Güncel